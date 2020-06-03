شكرا لقرائتكم خبر عن ااتحاد لكرة يحدد 15 يوليو موعدا مبدئيا للدعوة لعمومية اعتماد اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، يوم 15 يوليو المقبل موعدا مبدئيا لانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة التي دارت مناقشات مطولة بين اللجنة الخماسية ومندوبة الفيفا سارة ساليمون بشأنها.

ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اقتراح سارة ساليمون مندوبة مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، باقامة الجمعية العمومية لمناقشة بنود اللائحة الجديدة يوم 20 يونيو الجاري، وأكد أعضاء اللجنة لمندوبة الفيفا صعوبة اقامتها قبل 30 يونيو الجاري ، موضحين انه في حالة عقدها قبل 30 يونيو سيتم رفض اللائحة الجديدة نظرا لحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية وعددهم 225 ناديا وبالتالي سترفض الأندية فكرة تقليص عدد الجمعية العمومية ، أما بعد 30 يونيو وانتهاء السنة المالية سيكون من حق 95 ناديا فقط حضور الجمعية العمومية للجبلاية.

على صعيد متصل، حددت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة شهر يونيو 2021 موعدا لانتهاء الدورى العام فى الموسم الجديد، لمنح الفرصة للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب للاستعداد لأولمبياد طوكيو التى ستقام فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، حيث يرغب المدير الفنى فى خوض معسكر طويل يتخلله مباراتين وديتين من العيار الثقيل مع منتخبين من ضمن المنتخبات المتأهلة لهذا المحفل الكبير.

ويرغب مسئولو اتحاد الكرة فى حسم مصير الدورى الحالى سواء بالاستكمال أو بالإلغاء، حتى يتحدد موعد انطلاق الموسم الجديد الذى يشهد توقفات كثيرة مثل بطولة أمم افريقيا 2021 وكأس العالم العسكرى، وكشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم حسم مصير مسابقة الدورى العام هذا الموسم خلال الايام المقبلة، وبعد سلسلة اجتماعات مع وزير الرياضة واللجنة الطبية العليا التى تم تشكيلها لتقييم الوضع الحالى ووضع الإجراءات اللازمة لعودة النشاط، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لديه خطة لعودة الدورى ولكنه ينتظر قرار الدولة المصرية متمثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الصحة.