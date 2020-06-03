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شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد فتحى نجم منتخب مصر تعلن إصابة عائلتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي نجم الأهلى المنتقل فى الموسم الجدلد لنادى بيراميدز، إصابتها هي وعائلتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع: "أدعولنا أحنا كورونا أنا وبناتي".
زوجة أحمد فتحي
وكانت اللجنة الخماسية عرضت على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.
وكانت إدارة النادي الأهلي تلقت إفادة من اتحاد الكرة بخصوص موقف أحمد فتحي حال إلغاء الموسم الجاري، في ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث وقع أحمد فتحي لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمي.
واستعلمت إدارة الأهلي عن موقف احمد فتحى حال إلغاء الموسم، وهل سيكون من حق النادي الاستفادة من خدماته من عدمه في الموسم الجديد، إلا أن اتحاد الكرة أكد لإدارة الأهلي بشكل رسمي أن عقد فتحى سينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، سواء في حال إلغاء الموسم أو استمراره، لكون العقود في مصر مدون فيها أن تاريخ العقد ينتهي بنهاية الموسم، وبالتالي سيكون فتحى خارج النادي الأهلي بغض النظر عن موقف الموسم.
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