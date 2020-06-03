محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت زوجة أحمد فتحي لاعب الأهلي عن إصابتها بفيروس كورونا رفقة بناتها. ونشرت زوجة فتحي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء عبر حسابها على فيس بوك:" ادعولنا احنا كورونا أنا وبناتي".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.