إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت زوجة أحمد فتحي لاعب الأهلي عن إصابتها بفيروس كورونا رفقة بناتها.
ونشرت زوجة فتحي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء عبر حسابها على فيس بوك:" ادعولنا احنا كورونا أنا وبناتي".
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