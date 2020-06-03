محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء:
رئيس دجلة: عودة الدوري ستكلف الأندية 5 مليون جنيه.. واتحاد الكرة يتجاهلنا
محمد عادل: المقاولون يستحق المشاركة الأفريقية.. وأتمنى ألا يضيع حقنا
عضو باتحاد الكرة يعلن الاشتباه بوجود 3 إصابات جديدة بكورونا
مرتضى للأهلي: هل تظن نفسك "محل كشري"؟.. وساعات آل الشيخ تم بيعها
مرتضى: قرارات الأهلي "هزلية".. ومفاجأة بشأن مرتجي
حسن المستكاوي: شيكابالا تعرض لعنصرية لا مثيل لها.. وقرارات الأهلي تأخرت
المصري: من الأفضل نسيان الموسم الجاري.. وماذا لو تم عزل فريق وتأجيل مبارياته؟
إكرامي يشكر بيراميدز ويرد على أنباء الانتقال له
جونيور أجايي: سأنتقل للزمالك في حالة واحدة
بيراميدز يكشف حقيقة تعاقده مع شريف إكرامي
أجايي يكشف رأيه في شيكابالا.. ولاعب تمنى مزاملته في الأهلي
جونيور أجايي: افتقد وجود عبد الله السعيد في الأهلي
مسؤول كاف السابق يكشف.. كيف وُضعت معايير اختيار نادي القرن؟
أجايي يتحدث عن سبب استبعاده من منتخب نيجيريا في أمم أفريقيا 2019
فيفا يؤكد تفهمه للاحتجاجات المناهضة للعنصرية من جانب اللاعبين
وكيله: رتوش أخيرة تفصل بابل عن الزمالك.. ويتبقى التوقيع
قبل بريميرليج.. إنجلترا تستهل عودة الأنشطة الرياضية بـ" سباق الحمام"
قناة الزمالك: شعار الأهلي بشأن "نادي القرن" خاطئ
عبدالعزيز عبدالشافي يرد على انتقادات عمله في بيراميدز
زيزو: شريف إكرامي وقع عقود انتقاله لبيراميدز
"يبقى اسمك فوق السحاب".. وائل جمعة يتفاعل مع قرارات الأهلي
رسميا.. الأهلي يتراجع عن عرضه "الاستثنائي" لعاشور
بعد قرارات الأهلي.. آل الشيخ: أخيرًا قُبلت الاستقالة.. "رجعولي الهدايا بتاعتي"
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الثلاثاء.. قرارات الأهلي.. صفقة الزمالك المحتملة.. وحقيقية توقيع إكرامي لبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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