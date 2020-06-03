كورونا يهاجم اتحاد الكرة من جديد

هاجم فيروس كورونا، مقر اتحاد الكرة مرة أخرى، بعدما أصيب د.محمود سعد المدير الفني للجبلاية بالفيروس، وتم نقله إلى مستشفى السلام الدولي لتلقي العلاج وتحسنت حالته بصورة ملحوظة. السلام الدولي لتلقي العلاج وتحسنت حالته بصورة ملحوظة. كشفت د.سحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك اشتباه في إصابة 3 موظفين بالفيروس وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة. الكرة، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك اشتباه في إصابة 3 موظفين بالفيروس وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

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