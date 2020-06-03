مرتضى منصور : تركي آل الشيخ لن يترك حسام عاشور بعد قرار الأهلي

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن تركي آل الشيخ رئيس نادي آلميريا الإسباني، لن يترك حسام عاشور بعد القرار الصادر من النادي الأهلي

بحق اللاعب.

وكان النادي الأهلي قرر سحب الاستثناءات التي كان منحها لحسام عاشور بعد اعتزاله على خلفية الفيديو الذي

نشره اللاعب الأيام الماضية.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونيةبقناة "الزمالك" "تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي لن يترك حسام عاشور".

يذكر أن النادي الأهلي أعلن شطب اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء.