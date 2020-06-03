سحر عبدالحق: وزير الرياضة و أبوريدة من رشحاني للجنة الخماسية باتحاد الكرة

صرحت سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم ترشيحها للجنة الخماسية بترشيح من وزير الرياضة و هاني أبوريدة.
قالت سحر عبد الحق في حوارها مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم : "وزير الشباب والرياضة وأبوريدة رشحاني لعضوية اللجنة الخماسية ، وتعرفت على باقي أعضاء اللجنة الخماسية من خلال تعاملي معهم في الاتحاد".
وأضافت :" واجهنا العديد من التحديات في بداية تسلمنا المهمة كلجنة خماسية تم توجيه 20 مليون جنيه لاستكمالمشروع الهدف رغم الأزمة المالية ".
و أتمت : " جمال الغندور هو من طلب اعفاءه من رئاسة لجنة الحكام بسبب توقف النشاط الغندور، و بذل جهد كبير جدا خصوصا في ملف حكم الفيديو (VAR) قد نبحث عودة الغندور لرئاسة لجنة الحكام حال عودة النشاط، و اللجنة الطبية برئاسة محمد سلطان تقوم بدورها في الاتحاد على أكمل وجه".
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