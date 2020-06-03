سحر عبدالحق تكشف كواليس ماتم مناقشته مع مبعوثة الفيفا بشأن الانتخابات

كشفت سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، عن كواليس ماتم منافشة مع سارة سالمون مبعوثة الاتحاد الدولي لكرة القدم ، بشأن الانتخابات القادمة.

وقالت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة في حوارها مع الإعلامي أحمد شوبيرعبر برنامجه ملعب أون تايم

: "كل أعضاء اللجنة والمدير الفني قدموا تصور لعودة النشاط الكروي و ناقشنا مع سارة سالمون مندوبة الفيفا كل بنود لائحة النظام الاساسي "

وأضافت : "باستفاضة مبعوثة الاتحاد الدولي عرضت وجود عنصرين من النساء في المجلس

القادم بند الـ 8 سنوات أبرز النقاط الخلافية مع مبعوثة الاتحاد الدولي ،والمجلس يرغب في أن تكون بند الـ 8 سنوات بشكل تصاعدي، و القانون المصري يعطي المجلس المنتخب التواجد حتى ما بعد الدورة الأولمبية فقط ".

وأتمت : "لا صحة لوجود أي إملاءات خارجية على اللجنة الخماسية في موضوع اللائحة وندرس كل بنود اللائحة قبل مناقشتها مع سارة سالمون".