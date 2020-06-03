جمال حمزوة: انتقالي للأهلي أمر لا يذكر في تاريخي

أكد جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، أن انتقاله للنادي الأهلي أمر لا يٌذكر في تاريخه، مشيرًا أنه لعب لعشرة أيام فقط.
وأضاف حمزة خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، أن ينتمي لنادي الزمالك منذ طفولته وأن عدم اعترافه بانتقالهللنادي الأهلي يجب أن لا يضايق أحد.
وأوضح نجم الزمالك السابق أن انتقاله للأهلي كان بسبب غضبه من مسؤولي الزمالك آنذاك اللذين رفضوا تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.
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