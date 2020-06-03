رياضة | آخر تطورات الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه هناك تطور جديد حدث بشأن عودة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن هذا الأسبوع سيكون حاسمًا في مصير نجوم الدوري الإنجليزي الذين سيخضعون لاختبارات فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشبكة البريطانية أنه وفقًا للبروتوكول الصحي في الدوري الإنجليزي فإن كل اللاعبين والموظفين والمدربين في إنجلترا يخضعون لاختبارات كورونا مرتين أسبوعيًا.

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وأكدت الشبكة البريطانية أنه من تثبت إصابته بفيروس كورونا هذا الأسبوع لن يتمكن من المشاركة في المباراة الافتتاحية لفريقه في بطولة الدوري عقب استئناف النشاط الرياضي.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أنه من تثبت إصابته هذا الأسبوع بالفيروس المميت فإنه سيغيب عن التدريبات الجماعية لمدة 14 يومًا منها 7 أيام في الحجر الصحي.

ونوهت الشبكة البريطانية أن اختبارات فيروس كورونا سيتم عقدها في الأسبوع الحالي يومي الثلاثاء والجمعة.

وكشفت الشبكة البريطانية أنه تقرر عودة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو الحالي.