رياضة | مرتضي منصور: قرارات مجلس الأهلي كلها فشنك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور: قرارات مجلس الأهلي كلها فشنك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص اللجوء إلى القضاء بشأن الحقوق الملكية للقب نادي القرن

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك :" كان يجب علينا عدم الحديث عن ازمة الأهلي ولكنهم هم من ذكروا نادي الزمالك.. لم نكن طرفا في الأزمة والاهلي هو من اقحمنا بها" .

وأضاف : "أقول للاهلي قراراتك فشنك والجماهير زهقت منكم، لا توجد أي ملكية فكرية في شعار نادي القرن، والدليل شيكابالا الأباتشي الزمالك مدرسة الفن والهندسة وغيرها من الشعارات الشرفية".

وتابع :" حسام عاشور قدم الكثير للنادي الأهلي وأعلم أن المستشار تركي آل الشيخ لن يتركه، اقول لجمهور الأهلي العظيم بأن هذا مجلسكم وهذه قراراته بعد حصوله على أموال وهدايا وساعات وهناك اشياء كثيرة آخرى".