رياضة | جونيور أجايي: هذا اللاعب مثلي الأعلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جونيور أجايي: هذا اللاعب مثلي الأعلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفارق بين لاعبي مصر ونيجيريا ومثله الأعلى في الملاعب النيجيرية بالإضافة إلى المباراة التي لن تغيب عن ذاكرته واللاعب النيجيري الذي يتمنى إنضمامه للقلعة الحمراء.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "هنا اختلاف كبير بين الدوري المصري والنيجيري في الإدارة واللاعبين، والدوري المصري أفضل، ولكن هناك أيضًا لاعبين جيدين في المنتخب النيجيري".

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وتابع: "أيضًا هناك اختلاف بين اللاعبين في مصر ونيجيريا، فاللاعبين في نيجيريا لديهم لياقة بدنية عالية، ولكن يميز اللاعب المصري بفنياته بالإضافة إلى قوته البدنية، لذلك ينبهر المصريين حال مشاهدة لاعبي نيجيريا يتميز من الناحية الفنية".

وعن مثله الأعلى والمباراة الأفضل بالنسبة له، أوضح ماكينة الأهلي النيجيرية: " (أوكوشا) و (كانو)، هم مثلي الأعلى وهم لاعبين عظماء لن يتكرروا، والمباراة الأفضل عندما فاز المنتخب النيجيري على كوت ديفوار بهدفين لهدف وحيد في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2013 والتي حصد لقبها نيجيريا بعد مواجهة بوركينا فاسو في النهائي".

وأتم: "هناك لاعبين جيدين ونتقاهم كثيرًا، وأتمنى إنضمام أحد أصدقائي الذين لعبوا معي في نادي "شوتنج ستارز" إلى صفوف الأهلي، وهو الآن يلعب في الدوري البلجيكي".