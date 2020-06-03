رياضة | بعد انضمام عفيفي وتيجانا.. مرتضى منصور يعلن عن خريطة برامج قناة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد انضمام عفيفي وتيجانا.. مرتضى منصور يعلن عن خريطة برامج قناة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن انضمام الإعلامي أحمد عفيفي لمقدمي برامج قناة الزمالك، بعد توقيعه على العقود بشكل رسمي.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأن أحمد عفيفي وإسماعيل يوسف وقعا على عقود انضمامهم لقناة نادي الزمالك.

وأضاف : أحمد عفيفي سيقوم بتقديم برنامج زملكاوي لمدة يومين، وخالد الغندور لمدة ثلاثة أيام، وأحمد جمال يوم، ومرتضى منصور يوم الجمعة.

ومن المقرر ان تبدأ الخريطة الجديدة لبرامج قناة الزمالك اعتبارا من يوم السبت المقبل، حيث يعود طارق يحيي إلى طاقم محللي القناة بعدما كان مقدم برنامج زملكاوي.