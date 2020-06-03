شكرا لقرائتكم خبر عن منظمو أمريكا المفتوحة: ندرس إقامة البطولة فى موعد ومكان بديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس مساعيهم لإقامتها، بكل ما هو ممكن، حتى إذا اضطروا لاتخاذ إجراءات جذرية بما فيها اللعب من دون جمهور، وهو الحل الأقرب إلى حد كبير. ولم يستقر المنظمون بعد على إقامة البطولة فى موعدها المحدد (من 24 أغسطس وحتى 13 سبتمبر) من عدمه.

وهناك احتمالات جادة لنقل البطولة من مركز (بيلى جين كينج) الوطنى للتنس إلى ملاعب (إنديان ويلز) أو حتى (أورلاندو). وكان هذا ما صرحت به ستايسى أليستر، الرئيس التنفيذى لاتحاد التنس الأمريكى للتنس المحترف، لوكالة أنباء (أسوشيتدبرس) الأمريكية. وقالت أليستر: «نصب تركيزنا على هذا الأمر بنسبة 150% هذا فقط ما نفكر فيه منذ استيقاظنا من النوم». وتابعت: «مسؤوليتنا هى دراسة إمكانية إقامة البطولة فى موعد ومكان بديل، ولكن هذه ليست أولويتنا».

وعلى جانب آخر، كرمت وزارة الخارجية الصربية، لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا، على إسهاماته الدبلوماسية والترويج لمصالح الدولة فى العالم. وأعرب وزير الخارجية إيكا داسيتش، عن فخره بتسليم رسالة تقدير لنوفاك ديوكوفيتش، وهو دليل على أن الرياضيين ربما يكونوا أفضل سفراء لبلدنا فى العالم». وقال ديوكوفيتش «مستمر فى حب واحترام صربيا وشعبى. سأستمر فى حب وتقدير كل شعوب العالم، لأننى أعتقد أنه حين يتم التصرف بهذه الطريقة، تكون النتائج جيدة حتمًا».