شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: كرة القدم قادمة.. وعلينا ألا نكون أنانيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزى على أهمية عودة كرة القدم، مشيرا إلى أنه ينبغى على اللاعبين رد الجميل للجماهير خلال هذه الفترة العصيبة.

تم تعليق مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز كرة القدم منذ منتصف مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، الذى أصيب به أكثر من 270 ألف شخص فى المملكة المتحدة، وتسبب فى وفاة قرابة 40 ألف شخص.

ووسط قيود صارمة تتعلق بضرورة الالتزام بقواعد الصحة العامة والفحوصات الصحية الدورية، عززت أندية الدورى الممتاز أنظمة التدريب لديها بهدف العودة إلى العمل فى 17 يونيو القادم، وبينما أثيرت المخاوف فى بعض الأوساط، فإن مورينيو أكد أن الوقت حان لاستئناف اللعب.

وصرح مورينيو للموقع الإلكترونى الرسمى لتوتنهام: «يتعين علينا ألا نكون أنانيين، لا ينبغى أن نطلب الكثير. لقد حان وقت العطاء».

أوضح مورينيو: «على سبيل المثال، عندما يشارك اللاعبون فى كأس الأمم الأوروبية أو كأس العالم، فإنهم يقضون العطلة بالكاد، ليس لديهم فرصة للاستعداد للموسم الجديد، ويأتون مباشرة من عطلة قصيرة وأحيانا يتدربون فى أقل من أسبوع للعب أول مباراة فى الدورى الإنجليزى الممتاز».

وأكد مدرب توتنهام: «لا يمكننا أن نطلب أكثر مما توفره لنا السلطات، وهو أقصى قدر من الأمن، وأعتقد أن الوقت قد حان للعب فقط وإعطاء الناس ما يريدونه».

فى غضون ذلك، اعترف مورينيو بأنه كانت هناك فترة شعر خلالها بالشك من أن الموسم سينتهى.

أشار مورينيو: «كانت هناك لحظة شعرنا فيها بالخوف حول متى سنبدأ. ولم نكن نعلم متى سيبدأ الموسم القادم، ولكن بعد ذلك، تقلصت تلك الشكوك تدريجيا، والآن نشعر أن المباريات قادمة. نريد أن نلعب». وتابع: «بالنظر إلى بلدان أخرى مثل ألمانيا، لقد لعبت مباريات بالفعل، وستبدأ البرتغال نهاية هذا الأسبوع، وإسبانيا نهاية الأسبوع المقبل، وكرة القدم قادمة فى كل مكان».

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واختتم مورينيو تصريحاته قائلا «اعتدنا عدم توقف منافسات كرة القدم مطلقا، حتى فى فترات مثل أعياد الميلاد (الكريسماس) - نحن دورى العالم. يبدو الأمر غريبا بعض الشىء لأننا لا نلعب ولكننا ننتظر بصبر الضوء الأخضر».

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثامن حاليا فى ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 41 نقطة من 29 مباراة، حيث يبتعد بفارق سبع نقاط خلف تشيلسى، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دورى أبطال أوروبا فى الموسم المقبل.