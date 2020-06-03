شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يعقد جلسة مع «رايولا» لحسم صفقة «بوجبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية آخر تطورات انتقال بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، إلى ريال مدريد، فى الميركاتو الصيفى المقبل.

ويعتبر بوجبا هدفًا رئيسيًا لزين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، منذ الموسم الماضى، والآن باتت الفرصة لضمه أكبر من أى وقتٍ مضى، مع تبقى موسم واحد فقط فى عقده مع مانشستر يونايتد.

فى الوقت ذاته، لا يزال يوفنتوس يحاول جاهدًا من أجل استعادة بوجبا من جديد، فى ظل العلاقات الطيبة التى تربط مسؤوليه مع مينو رايولا، وكيل اللاعب.

وقالت الصحيفة إن رايولا تواصل مع إدارة يوفنتوس بالفعل، من أجل دراسة إمكانية نقل بوجبا هذا الصيف، لكن يبدو أن تلك المناقشات تسببت فى قلق لزيدان، الذى يسعى لضمه إلى الريال.

وأوضحت أن زيدان التقى رايولا، لتقييم وضع لاعب الوسط الفرنسى، ولا ينوى إهدار فرصة ضمه مرة أخرى، بعد أن ضاعت الصيف الماضى.

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