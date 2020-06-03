محمد فاروق : الأهلي قادر على رد كافة الأموال والهدايا لتركي آل الشيخ

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن ‫قرارات النادي الاهلي اليوم كانت مرضيه لجماهير القلعة الحمراء فى البيان الرسمي للرد على تركي آل الشيخ.

وقال "فاروق" خلال تقديم برنامجه "البريمو"، المذاع عبر فضائية "Ten"ان النادى الأهلي قادر على رد كافة الأموال والهدايا لتركي آل الشيخ كاش خلال الفترة المقبلة وخزينة النادي قادرة على ذلك .

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وأضاف ان مجلس إدارة النادي الأهلي أثبت بأنه قوى وقراراته حاسمة، ورد على جميع الأمور المثارة خلال الفترة الماضية .

كان مجلس إدارة النادي الأهلي قد لأصدر قرارات هامة خلال إجتماعه مساء أمس الثلاثاء، من ضمنها ضمنها رفع أسم تركي آل الشيخ من رؤساء شرف الأهلي ، وذلك بعد الأزمة الأخير بين الطرفين والتي نشبت علي منصات السوشيال ميديا