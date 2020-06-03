شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق المصري البورسعيدي : هناك محاولات للصلح مع التوأم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري البورسعيدي، إن محافظ بورسعيد تعهد بانشاء مدينة رياضية جديدة للمدينة مع تطوير استاد المصري، والمنطقة المحيطة به كي تصبح مجهزة لاستقبال اى احداث خلال الفترة المقبلة، مضيفاُ إن مدينة بورسعيد، ستشهد طفرة إنشائية رياضية خلال الفترة المقبلة، من خلال تطوير استاد المصري، مع انشاء مدينة رياضية جديدة.
وأوضح على الطرابيلي في تصريحات تليفزيونية ، أن هناك حلولا ودية في أزمة ناديه مع التوأم حسام وإبراهيم حسن الجهاز الفني السابق للفريق، يقوم بها من أجل إعادة العلاقة بين الطرفين، إلى ما كانت عليه مسبقا، مشددا على عمق العلاقة بينهما.
وأضاف ، إن عودة النشاط الرياضى تبدو فى منتهي الصعوبة، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى، مشددا إنه يتمني عودة النشاط ولكن صحة اللاعبين أهم.
كما أكد إن إدارة ناديه، تمكنت من إنهاء أزمة اللاعب الإيفوارى شيخ موكورو، بعدما قامت بتسديد متسحقات اللاعب لناديه السودانى وحصلت على مخالصة مادية فى هذا الشأن.
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