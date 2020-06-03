شكرا لقرائتكم خبر عن سحرعبد الحق : الإعلام ظلم الكرة النسائية واتهامات عبد اللطيف خاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سحر عبد الحق عضو اللجنة الماسية التي تدير اتحاد الكرة ان الاعلام ظلم الكرة النسائية وكرة الصالات لعدم الاهتمام باللعبتين مما ادي الي عدم انتشار اللعبتين وتحديدا الكرة النسائية، وأضافت ان منتخب الكرة النسائية غير مصنف علي مستوي العالم، كما قالت عبد الحق في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير ان اتحاد الكرة فوجئ بتصريحات حسين عبد اللطيف المدير الفني السابق لمنتخب الكرة النسائية، التي هاجم فيها اتحاد الكرة مؤكدا وجود تدخلات في عمله وفرض لاعبات علي تشكيل المنتخب وكذلك خصم راتب نصف شهر منه ، ولكنها أكدت أن تلك التصريحات كلها اتهامات مغلوطة.

كما كشفت الدكتورة سحر عبد الحق أن سارة سالمون مندوبة الفيفا كانت مصرة على تخصيص مقعدين للمرأة في اللائحة الجديدة، ولكن مسئولي اللجنة الخماسية رفضوا، كما أضافت سحر عبد الحق ان بند الـ8 سنوات كان الأكثر خلافا في لائحة اتحاد الكرة وأن مسئولي اللجنة الخماسية طلبوا العمل به بشكل تصاعدي

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فيما قالت سحر عبد الحق ان اللجنة تدرس كل بنود اللائحة قبل عرضها علي الجمعية العمومية وذلك لضمان ان تكون اللائحة دون أي مشاكل، مشددة علي ان اللجنة الخماسية لم تتلقي أي مخاطبات بشأن استمرار عمل اللجنة من عدمه سواء بعد عام ام الان.

كما أكدت سحر عبد الحق انه لا توجد خلافات بينها وبين محمد فضل زميلهم في المجلس وان الوضع بينهما لا يتعدي مرحلة المناقشات من اجل المصلحة العامة، كما أعلنت عن اكتشاف ٣ إصابات جديدة بين موظفي الجبلاية بفيروس كورونا بسبب مخالطة الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة الذي أصيب بالفيروس موخرا.