شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق: رفضنا مقعدين للمرأة في اللائحة وبند الـ 8 سنوات الأكثر خلافا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة أن سارة سالمون مندوبة الفيفا كانت مُصرة على تخصيص مقعدين للمرأة في اللائحة الجديدة، ولكن مسئولي اللجنة الخماسية رفضوا، كما أضافت سحر عبد الحق في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير ان بند الـ8 سنوات كان الأكثر خلافا في لائحة اتحاد الكرة وأن مسئولي اللجنة الخماسية طلبوا العمل به بشكل تصاعدي.

فيما قالت سحر عبد الحق أن اللجنة تدرس كل بنود اللائحة قبل عرضها علي الجمعية العمومية وذلك لضمان ان تكون اللائحة دون أي مشاكل، مشددة علي ان اللجنة الخماسية لم تتلقي أي مخاطبات بشأن استمرار عمل اللجنة من عدمه سواء بعد عام ام الان.

كما أكدت سحر عبد الحق انه لا توجد خلافات بينها وبين محمد فضل زميلهم في المجلس وان الوضع بينهما لا يتعدي مرحلة المناقشات من اجل المصلحة العامة، كما أعلنت عن اكتشاف ٣ إصابات جديدة بين موظفي الجبلاية بفيروس كورونا بسبب مخالطة الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة الذي أصيب بالفيروس موخرا.

Advertisements

وقالت عبد الحق في تصريحات لقناة اون تايم سبورت ، ان هناك أعراض ظهرت بقوة علي الموظفين الثلاثة وتم عمل مسحة لهم وننتظر النتيجة ظهر اليوم وسنعلن في حالة التأكد من إيجابية العينات.

واكدت عبد الحق تحول مسحة كورونا الخاصة لمحمود سعد المدير الفني للاتحاد التي اجريت له منذ ساعات من إيجابية الي سلبية ، ليتأكد تحسن حالة المدير الفني علي ان يغادر المستشفي اليوم الاربعاء .