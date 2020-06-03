شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تحتفل بمئوية النادي المصري البورسعيدي.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن قناة الزمالك تخصص غداً الخميس ، حلقة للنادي المصري البورسعيدي بسبب مرور 100 عاما علي انشائه ، مشيراً إلي أن هذه الحلقة اتأخرت كثيراً بسبب الاوضاع الحالية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن قناة الزمالك دائماً ستكون منبراً لجميع الأندية الشعبية في الكرة المصرية .

وقال الغندور خلال برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ، أن الحلقة المخصصة لنادي المصري البورسعيدي ستشهد العديد من المفاجات لجماهير بورسعيد وعشاق النادي المصري احتفالاً بمئويته .

واحتفل النادي المصري البورسعيدي بمرور 100 عام على تأسيسه، يوم 18 مارس الماضي حيث تم تأسيس النادي يوم 18 مارس من عام 1920، في ذروة الوهج الوطني المصري الرافض للاحتلال البريطاني بعد ثورة 1919.

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استمد النادي المصري اسمه من أغنية “قوم يا مصري” الوطنية الشهيرة لفنان الشعب سيد درويش، حيث كان نادي المصري هو أول نادي مصري ببورسعيد يجمع المصريين في مواجهة الأندية الأجنبية وهو ما مثل شكلًا جديدًا من أشكال المقاومة للوجود الأجنبي وتأكيدًا للهوية الوطنية في جميع الميادين بما في ذلك الرياضة وكرة القدم خصوصًا.

واستمد ألوان زيه الأخضر المميز من علم مصر ذو اللون الأخضر في ذلك الوقت، في أعقاب ثورة 1919.