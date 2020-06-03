شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحق : ندرس لائحة الجبلاية قبل عرضها علي الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، ان اللجنة تدرس كل بنود اللائحة قبل عرضها علي الجمعية العمومية وذلك لضمان أن تكون اللائحة دون أي مشاكل، كما قالت سحر عبد الحق في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير أن اللجنة الخماسية لم تتلقي أي مخاطبات بشأن استمرار عمل اللجنة من عدمه سواء بعد عام أم الأن.

كما قالت سحر عبد الحق انه لا توجد خلافات بينها وبين محمد فضل زميلهم في المجلس وان الوضع بينهما لا يتعدي مرحلة المناقشات من اجل المصلحة العامة، كما أعلنت عن اكتشاف 3 إصابات جديدة بين موظفي الجبلاية بفيروس كورونا بسبب مخالطة الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة الذي أصيب بالفيروس موخرا.

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وقالت عبد الحق في تصريحات لقناة اون تايم سبورت ، ان هناك أعراض ظهرت بقوة علي الموظفين الثلاثة وتم عمل مسحة لهم وننتظر النتيجة ظهر اليوم وسنعلن في حالة التأكد من إيجابية العينات.

واكدت عبد الحق تحول مسحة كورونا الخاصة لمحمود سعد المدير الفني للاتحاد التي اجريت له منذ ساعات من إيجابية الي سلبية ، ليتأكد تحسن حالة المدير الفني علي ان يغادر المستشفي اليوم الاربعاء .