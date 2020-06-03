أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يرفع دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب لافتة نادى القرن
الأهلى يرفع دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب لافتة نادى القرن
قدمت الشئون القانونية بالنادى مذكرة للعرض على مجلس الإدارة فى اجتماعه اليوم بشأن انتهاك البعض حقوق النادى الفكرية
أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بياناً بعد انتهاء اجتماعه الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على طريقة الفيديو كونفرنس جاء نصه كالتالي :
"انطلاقًا من تقدير مجلس إدارة النادي الأهلي لأعضاء وجماهير النادي، وفي ظل التطورات الأخيرة على الساحة الرياضية، يجد المجلس لزامًا عليه أن يضع أمام الرأي العام عددًا من الحقائق قبل الإعلان عما استقر عليه من قرارات:
مرتضي منصور : الزج باسم الزمالك في بيان الأهلي " تحرش رياضي "
أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " أن الزج باسم الزمالك الزمالك في بيان الأهلي يعتبر تحرش رياضي، وكتب مرتضي منصور علي صفحته الرسمية :
الأهلي يُلغي التزاماته تجاه حسام عاشور ويوجه له الشكر
اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.
الزمالك ينتظر التصعيد الرسمي من الأهلي في قضية نادي القرن
كشف مصدر داخل لجنة القرن بنادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء ، ان إدارة الأبيض لن تتخذ أي خطوة رسمية في قضية لقب نادي القرن الا عقب وصول رد فعل رسمي يثبت رفع دعوي قضائية من جانب النادي الأهلي ضد نادي الزمالك بشأن انتهاك حقوق النادى الفكرية، وجاء نص مذكرة الأهلى كالتالى: النادى الأهلى هو نادى القرن وفق ما أقره الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) وأخطر به النادى فى حينه، وأن الاتحاد الأفريقى لا يفوته مناسبة إلا وكرر فيها أن النادى الأهلى هو نادى القرن، وآخرها التهنئة التى نشرها كل من الاتحاد الدولى والاتحاد الأفريقى على موقع كل منهما، مهنئين فيها النادى الأهلى على مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادى القرن ، وعليه سيتقدم الأهلي ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.
شبانه فى " لايف الخليج 365 " : أزارو فى الزمالك فى يناير للرد على صفقة كهربا
كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن هناك بعض الوكلاء بدأوا فى عرض المغربي وليد أزارو للتوقيع واللعب لنادي الزمالك فى يناير المقبل مقابل عرض مالي كبير ورغبة الزمالك فى الرد على صفقة انتقال محمود عبد المنعم كهربا للأهلي فى يناير الجاري.
بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق
أعلن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني لنادي بيراميدز عن وجهة شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية و الانضمام الى فريق بيراميدز بداية من المومس المقبل عقب أعلانه الرحيل عن القلعة الحمراء، وانتهاء علاقة العداء بين مسئولى الأهلى و بيراميدز .
سيد عبد الحفيظ يعلق على أنباء تعاقد الأهلي مع جاكسون موليكا
علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية حول دخول القلعة الحمراء في مفاوضات جادة مع مهاجم مازيمبي الكونغولي جاكسون موليكا لتدعيم الخط الأمامي للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
فايلر يضع خطة استعداد الأهلى للوداد بعد قرار استكمال دورى الأبطال
يجتمع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بجهازه المعاون خلال الساعات المقبلة، لوضع خطة الاستعداد لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد قرار الاتحاد الأفريقى باستكمال المسابقة وعدم إلغائها بسبب تداعيات فيروس كورونا، ويضع الجهاز الفنى خطة الاستعداد لمواجهة بطل المغرب المرتقبة على الرغم من عدم تحديد موعد ومكان إقامة المباراة حتى الآن، خاصة أن بطولة دورى أبطال أفريقيا تعد أهم أهداف الأهلى خلال المرحلة المقبلة وهى البطولة التى سيتوقف عليها العديد من الأمور داخل الأهلى.
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