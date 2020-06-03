أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يرفع دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب لافتة نادى القرن

الأهلى يرفع دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب لافتة نادى القرن

قدمت الشئون القانونية بالنادى مذكرة للعرض على مجلس الإدارة فى اجتماعه اليوم بشأن انتهاك البعض حقوق النادى الفكرية

تركى آل الشيخ يتصدر خمس قرارات لمجلس الأهلى.. إلغاء الرئاسة الشرفية أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بياناً بعد انتهاء اجتماعه الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على طريقة الفيديو كونفرنس جاء نصه كالتالي : "انطلاقًا من تقدير مجلس إدارة النادي الأهلي لأعضاء وجماهير النادي، وفي ظل التطورات الأخيرة على الساحة الرياضية، يجد المجلس لزامًا عليه أن يضع أمام الرأي العام عددًا من الحقائق قبل الإعلان عما استقر عليه من قرارات:

مرتضي منصور : الزج باسم الزمالك في بيان الأهلي " تحرش رياضي "

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " أن الزج باسم الزمالك الزمالك في بيان الأهلي يعتبر تحرش رياضي، وكتب مرتضي منصور علي صفحته الرسمية :

الأهلي يُلغي التزاماته تجاه حسام عاشور ويوجه له الشكر

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.

الزمالك ينتظر التصعيد الرسمي من الأهلي في قضية نادي القرن

كشف مصدر داخل لجنة القرن بنادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء ، ان إدارة الأبيض لن تتخذ أي خطوة رسمية في قضية لقب نادي القرن الا عقب وصول رد فعل رسمي يثبت رفع دعوي قضائية من جانب النادي الأهلي ضد نادي الزمالك بشأن انتهاك حقوق النادى الفكرية، وجاء نص مذكرة الأهلى كالتالى: النادى الأهلى هو نادى القرن وفق ما أقره الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) وأخطر به النادى فى حينه، وأن الاتحاد الأفريقى لا يفوته مناسبة إلا وكرر فيها أن النادى الأهلى هو نادى القرن، وآخرها التهنئة التى نشرها كل من الاتحاد الدولى والاتحاد الأفريقى على موقع كل منهما، مهنئين فيها النادى الأهلى على مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادى القرن ، وعليه سيتقدم الأهلي ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

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