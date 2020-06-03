شكرا لقرائتكم أجايي: أرد علي الانتقادات في الملعب وليس على السوشيال ميديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يلجأ نهائيًا للرد على انتقادات الجماهير عبر السوشيال ميديا، ولا يميل إلى نظيرة إقناع الجماهير بقدراته من خلال السوشيال ميديا.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "إذا كنت متابعًا لحسابي على إنستجرام، فلا انشر أي هدف لي أو أي لقطة من التدريبات لإقناع الجماهير بقدراتي أو للرد على الانتقادات التي يتم توجيهها لي في بعض الأحيان".

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وتابع: "عندما ينتقدني أي مشجع لا أرد عليه على السوشيال ميديا سوء برسالة أو بفيديو لهدف، ولكن أرد عليه من خلال التدرب بشكل قوي والظهور بشكل جيد في المبارايات".

وأتم: "لا استقبل الانتقادات من منطلق شخصي ولكن اتقبلها وأحاول تصحيح تلك الاخطاء من أجل إرضاء الجماهير التي تدعمنا دائمًا".