شكرا لقرائتكم أجايي يكشف كواليس مقابلاته مع أمونيكي في القاهرة لتدريب مصر للمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ايمانويل أمونيكي، مدرب مصر للمقاصة، مدرب رائع وعظيم وإنه تحدث معه كثيرا خلال تواجده في مصر لتدريب الفريق الفيومي.

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وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "لم استطيع مقابلة امونيكي فور الحضور الى القاهرة لاشنغاله في عمله مع المقاصة ولكن بعد مرور الوقت تقابلنا وتحدثنا كثيرا عن نيجيريا وأصوله، كما منحني بعض النصائح فهو كان لاعبا في الزمالك في السنوات الماضية".

وتابع: "امونيكي كان لاعب رائع، وأصبح مدرب رائع أيضا، أتمنى مقابلته ثانيا للتعلم منه والجلوس معه فترة أطول للاستفادة منه في الملاعب كلاعبا ومدربا".