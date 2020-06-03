شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق: لا صحة لخلافي مع فضل بسبب تذاكر السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشارت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة إلى أنه لا صحة لوجود إملاءات خارجية على اللجنة الخماسية ، نافية أن يكون حدث خلاف بينها وبين محمد فضل زميلها في المجلس المؤقت، ولم يكن لي حصة من التذاكر من الأساس، ولا يوجد خلاف بينه وبيني بل نتواصل سويا بشكل مستمر وهو من الكوارد النشيطة، كما أن اتحاد الكرة حصل على عائد غير مسبوق من اقامة مباراة السوبر المصري في الامارات.

أردفت: فضل يحاول تنظيم دورات تدريبية لمدربي المنتخبات من أجل تأهيل الكوارد التدريبية في مصر، مضيفة أن الجميع يتمنى عودة الدوري المصري، ولكن هناك مجموعة من الاحترازات تقع على عاتق الأندية من الاحتياطات في التدريب والتعقيم والتباعد لمنع حدوث إصابات.

كما نفت التهم التي وجهها حسين عبد اللطيف مدرب منتخب الكرة النسائية السابقة بأنه ضغط عليه من مسئولي اتحاد الكرة لضم احدى اللاعبات، وهو كلام غير صحيح، وادعى أنه تم خصم نصف شهر من راتبه وهو ما لم يحدث، مشيرة إلى أنه وعدته بأنه سيستمر في تدريب المنتخب.