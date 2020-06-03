شكرا لقرائتكم أجايي: حسام عاشور وعبدالله السعيد ووليد سليمان وشيكابالا الأفضل في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عدد كبير من اللاعبين في الدوري المصري يظهرون بشكل متميز، فعندما أشاهد المباريات في التلفزيون أرى أن هناك لاعبين مميزن.

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وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "هناك أكثر من لاعب سواء في فريقي بالإضافة في الزمالك وبيراميدز".

وبسؤاله عن الأفضل بالأسماء من وجهة نظره، أجاب: "حسام عاشور ووليد سليمان، بالإضافة إلى شيكابالا فهو لاعب جيد للغاية ونتحدث كثيرًا في بعض الأحيان، وعبدالله السعيد".