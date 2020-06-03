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شفاء محمود سعد من فيروس كورونا وتحول عينته من إيجابية إلى سلبية

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جدة - عمرو شويل أكدت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لاتحاد تحسن حالة محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، بعدما أثبتت العينة التي أجراها بعد إصابته بفيروس كورونا تحولها من إيجابية إلى سلبية.

قالت خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: محمود سعد سيغادر المستشفى اليوم الأربعاء ويعود إلى منزله ويمكث في عزل منزلي لمدة أسبوع لحين خروج العينة الثانية، للاطمئنان على تعافيه التام من كورونا.

أشارت إلى أن هناك شك في 3 إصابات جديدة داخل اتحاد الكرة من الموظفين ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها اليوم الأربعاء سواء كانت سلبية إو يجابية.

 

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