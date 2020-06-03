شكرا لقرائتكم جايي: جيرالدو الأقرب لي في الأهلي.. والسولية أكثر لاعب يداعبني في التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأنجولي جيرالدو دي كوستا، جناج الفريق الأحمر، هو أقرب لاعب له في الفريق.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "كان علي معلول الاقرب لي في بداية انتقالي للأهلي، ولكن الآن أصبح جيرالدو هو الأقرب لي فهو لاعب ودود وشخصية طيبة للغاية، ودائمًا ساندني وتحدثنا مع بعض كثيرًا في تلك الأيام التي لم نكن نشارك فيها بتشكيل الأهلي.

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وتابع: "كما لي علاقة طيبة مع ناصر ماهر الذي يلعب الآن في صفوف نادي سموحة بالإضافة إلى صلاح محسن مهاجم الفريق الذي رحل إلى سموحة أيضًا في وقت قريب".

وعن أكثر لاعب يداعبه في تدريبات ومباريات الأهلي، أوضح أجايي: "في البداية كان سعد سمير كثير الهزار معي ولكن بعد إصابته فترات طويلة، أصبح عمرو السولية، دائمًا بيهزر معي في التدريبات وفي بعض الأحيان بالمباريات، وعندما نكون في حالة تعادل أو خسارة أحاول مداعبته لإخراجه من حالة الحزن، فهو بالنسبة لي لاعب جيد".