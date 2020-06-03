شكرا لقرائتكم شيحة : سأخوض انتخابات مجلس ادارة اتحاد الكرة منفرداً وهانى أبو ريدة ابويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد شيحة، وكيل اللاعبين، أن المهندس هانى أبو ريدة صاحب الفضل عليا وقدمني للعمل العام، واعتبره أبويا وحرصت على الحصول على موافقته لترشحي لانتخابات الجبلاية القادمة.

وأضاف وكيل اللاعبين في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء ، اتخذت قراري بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة القادمة منفردا بصفة فردية ويشرفنى الانضمام لقائمة أبوريدة ولدي فرص كبيرة لان هناك كثيرون لم يحسموا قراراهم حتى الان للترشح.

وطالب شيحة الأندية بالتفكير لحل ازمتها المالية بدلا من انتظار دعم اتحاد الكرة ، مضيفا لا أؤيد قرار تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية

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وتحدث عن نادى القرن وقال أن الاهلى يستحق اللقب تكريما وتشرفيا ولكن البطولات بارقامها فى صالح نادى الزمالك غير ان رؤسائه تهاونوا فى حسم ذلك حتى جاء دور مرتضى منصور.

وواصل حديثه قائلا : كوبر هنأني بعيد ميلادي نجلى أمس واعتبره أفضل مدرب في تاريخ مصر ، مضيفا أن عبد الله السعيد أحرف لاعب كورة في مصر وشرفت بانى وكيله في فترة من الفترات .

وتحدث عن كهربا قائلا انه لاعب جيد وينقصه التحكم في نفسه فقط ، مضيفا أن حسنى عبدربه أفضل لاعب وسط في تاريخ مصر ونفسي يبدا حسني كإداري ناجح مؤكدا بان الحارس محمد عواد سيعود أفضل من الأول وياخد فرصته ويلعب ليتألق في القريب العاجل.