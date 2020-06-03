شكرا لقرائتكم جمال حمزة: المدرب الأجنبي هو الأفضل للزمالك والأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال حمزة لاعب الزمالك السابق أن تشكيل فريقه كان يتم تغييره في أتوبيس اللاعبين خلال ولاية فاروق جعفر رغم وضع التشكيل في أوقات سابقة خلال المحاضرات.

وأضاف "حمزة" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت 2، مساء الثلاثاء، أنه تعاون مع شيكابالا في ضرب مشجع تعدى لفظيا على بشير التابعي خلال عام 2008.

وأكد أن حسن شحاته ظلمه بعد ضمه لمنتخب مصر في 2006، موضحا أنه جاهز للعمل مع الجهاز الفني للفريق الأول بالزمالك.

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وقال لاعب الزمالك أن شيكابالا ووليد عبد اللطيف ومحمد صبري من أحرف اللاعبين في تاريخ الزمالك، موضحا أن حازم إمام أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

وأردف حمزة أن المدرب الأجنبي هو الأفضل للأهلي والزمالك لأنه يعمل بعيدا عن العاطفة، فيما يفضل تولى تدريب المنتخب مدربون وطنيون.

واعتبر حمزة أن محمد صلاح لاعب ليفربول، أسطورة من الصعب تكرارها في الكرة المصرية، موضحا أنه تمنى اللعب مع بركات في الزمالك.