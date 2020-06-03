شكرا لقرائتكم أجايي: سنفتقد روح القائد بعد رحيل شريف إكرامي ودوره على دكة البدلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن شريف إكرامي، حارس الفريق الأحمر، أسطورة وقائد كبير وحارس جيد والجميع يعتبره بمثابة اخ كبير لهم.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "سنفتقد شريف إكرامي وروح القائد في الفريق، فكان قبل المباريات الكبيرة يتحدث معنا وعن أهمية الفوز وعن دور الجميع ودعمهم".

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وتابع: "رغم عدم مشاركته في الفترة الماضية لكن تجده دائما يتدرب بشكل قوي ليكون جاهزًا في أي وقت ولم أراه في مرة من المرات أفتعل أية أزمات، وعندما تواجهني أي أزمة، أتوجه له فورًا لاستشارته".

وشدد: "كما أن له دور كبير جدًا خلال تواجده على دكة البدلاء، فتجده يدعم الجميع ويوجه لهم النصائح للرفع من روحهم المعنوية ومساعدتهم على التألق".