شكرا لقرائتكم فيكين جيزمجيان: مصطفى فهمي وضع نظام النقاط بموافقة عيسى حياتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد دكتور فيكين جيزمجيان، مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الإفريقي ، أنه لم يشارك في وضع معايير اختيار نادي القرن في افريقيا ، مشيراً إلي أن مصطفي مراد فهمي سكرتير الاتحاد السابق هو من حدد المعايير وقام بوضع النظام الخاص بالنقاط للأندية في افريقيا بعد استشارة عبده صالح الوحش المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم، مشدداً علي أنه لا يمكن أن يقوم مصطفى مراد فهمي بأي شيء بدون موافقة عيسى حياتو رئيس الكاف أو الإدارة التنفيذية للكاف وقتها.

وقال دكتور فيكين جيزمجيان في تصريحات علي قناة الزمالك : "دوري كان تنظيمي إعلامي فقط ولم أتدخل في مسألة النقاط أو غيره"، مشيراً إلي أنه لم يتم اخطار الأندية بتصنيف الاتحاد الافريقي لاختيار نادي القرن ، وأضاف مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن الزمالك معذور في عدم الاعتراض على النظام الذي وضعه الاتحاد الافريقي لكرة القدم فيما يتعلق بلقب نادي القرن الافريقي لانه لم يتم إخطاره من الأساس بالنظام.

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وأوضح فيكين ، ثلاث جهات فقط هي من قامت اختيار لقب القرن وهم الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء والفيفا و الكاف ، مؤكداً أن الاتحاد الأوربي رفض اختيار نادي القرن .

وتابع "الفيفا عندما قرر اختيار نادي القرن في العالم عن طريق اللجوء إلى التصويت بعد مناقشات طويلة بسبب الاختلافات في الآراء حول النظام"، مضيفاً "الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء اختار الزمالك نادي القرن وبعدها بشهر وضعوا نظام جديد واختاروا فريق كوتوكو الغاني".