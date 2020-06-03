شكرا لقرائتكم عبد الحق: الخلاف بلائحة الجبلاية على بند الـ8 سنوات.. وهناك اشتباه بـ3 إصابات جديدة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضحت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أن مشروع الهدف هدف إنقاذ المنتخبات من ملاعب واستادات، ويعود الفضل في إنشائه إلى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق ومجلسه، واللجنة الخماسية، تحاول استكمال ما بدأه المجلس السابق، مشيرة إلى أنهم يرفضون فكرة نسب الفضل في استكمال المشروع لأنفسهم لأن فكرة المشروع أطلقها مجلس أبو ريدة.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: جمال الغندور بذل مجهودا كبيرا في تطبيق تقنية حكم الفيديو قبل الرحيل عن رئاسة لجنة الحكام، وقد نبحث عودته مجدداً لرئاسة لجنة الحكام حال استكمال الدوري، مضيفة أن الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يبذل مجهودا كبيرا في التعامل مع أزمة كورونا.

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شددت على أنه لا يوجد خلافات بين أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، ومحمد فضل نشيط جدا وحريص على متابعة كل كبيرة وصغيرة داخل اتحاد الكرة، مشيرة إلى أن سارة سالمون مندوبة الفيفا كانت مصرة على تخصيص مقعدين للمرأة في اللائحة الجديدة، ولكن مسئولي اللجنة الخماسية رفضوا.

كشفت أن بند الـ8 سنوات كان الأكثر خلافا في لائحة اتحاد الكرة وأن مسئولي اللجنة الخماسية طلبوا العمل به بشكل تصاعدي بحيث لا يحق لمن أمضى دورتين أن يترشح على نفس المنصب ولكن الممكن الترشح على منصب جديد، مشيرة إلى أن هناك شك في 3 إصابات جديدة داخل اتحاد الكرة من الموظفين ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها غداً.