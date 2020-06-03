شكرا لقرائتكم أجايي: افتقد عبدالله السعيد بشدة.. كنا نفهم بعض في الملعب بالنظرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن يحب اللعب بجانب جميع لاعبي الأهلي إلا أنه يحب اللعب بجانب علي معلول، الظهير الأيسر للأحمر، بالإضافة إلى لاعب الفريق سابقا وبيراميذز الحالي عبدالله السعيد.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "بالطبع افتقد عبدالله السعيد بشدة واللعب بجانبه، في البداية كنت لا أفهمه ولكن بعد ذلك أصبحنا متفاهمين بدرجة كبيرة، وقد وصلت درجة التفاهم في الملعب بيننا حتى وإن لم نتحدث قبل المبارايات".

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وأوضح: "الجميع يعلم قيمة عبدالله السعيد في الملعب، فهو لاعب مميز جدا، وهو يضيف الكثير لاي فريق يلعب ضمن صفوفه، وهو شخصية محترمة وجيدة أيضا".

وأضاف: "أكيد جميع لاعبي الأهلي يفتقدون عبدالله السعيد، وآنا على وجه الاخص افتقده كثيرا، ولكن أنباء تراجع مستوايي بعد رحيل عبدالله السعيد، غير صحيحة نهائيا".

وشدد: "بعد رحيل عبدالله السعيد أصبحت منسجما مع لاعبين آخرين بالفريق وهذه هي كرة القدم، فإذا رحل شقيقك من الفريق - اذا كان بنفس الفريق - فعليك أنت أن تكمل اللعب في ناديك والتأقلم على هذا الوضع".