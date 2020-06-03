شكرا لقرائتكم فيكين جيزميجيان: كاف لم يخطر الأندية بنظام اختيار نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فيكين جيزميجيان مدير العلاقات العامة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسباب اختيار الأهلي نادي القرن العشرين داخل القارة السمراء.

وحصل الأهلي على لقب نادي القرن منذ 20 عامًا، لكن الزمالك قرر الاحتجاج عليه باعتبار أنه الأكثر تتويجًا بالألقاب في تلك الفترة بين جميع الأندية الإفريقية.

أضاف فيكين جيزميجيان خلال استضافته عبر قناة الزمالك: “عام 91 الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء بدأ في وضع تصنيف لجميع الفرق”.

وقال : “في عام 94 أي قبل كأس أمم إفريقيا المقامة في تونس، قرر مصطفى مراد فهمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي آنذاك أنه يريد وضع تصنيف مثل الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء، وأنا لم أشترك في وضع النقاط ووضع معايير اختيار نادي القرن، وكان دوري تنظيميًا”.

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تابع: “الاتحاد الدولي للتاريخ واحصاءات كرة القدم كان سبب التفكير في لقب نادي القرن، ومصطفى مراد فهمي شارك مع عبده صالح الوحش المدير الفني للكاف في ذلك الوقت في معايير اختيار نادي القرن”.

وأشار: “أكيد كان هناك موافقة من رئيس الاتحاد الإفريقي أو اللجنة التنفيذية فيي ذلك الوقت، وليس من مصطفى مراد فهمي بمفرده”.

وتابع: “لم يتم إخطار الأندية والاتحادات بتصنيف الاتحاد الافريقي لاختيار نادي القرن، ولم أكن مقتنع بالمعايير المحددة ولم أعطي لها قيمة مثل الزمالك، والأبيض لم يحتج على هذا التصنيف”.

وانهى: “لا ألوم الزمالك في تأخره للتقدم باحتجاج للكاف في وقتها بسبب عدم اخطاره”.