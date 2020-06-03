سبع إصابات بالفيروس في صفوف برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت إذاعة «RAC1» الكتالونية عن إصابة 7 أشخاص في نادي برشلونة بفيروس كورونا المستجد، كما تبين ذلك من خلال الاختبارات الأولية التي خضع لها الفريق، تحضيراً لاستئناف التدريبات.

وحسب الإذاعة، أظهرت الفحوص الأولية إصابة 5 لاعبين من برشلونة بالفيروس ، إضافة إلى اثنين من الكادر التدريبي، لكن جميعهم لم تظهر عليهم أعراض المرض، كما أن الإصابات حدثت لهم في بداية تفشي الفيروس. ولم يتم الكشف عن أسماء اللاعبين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في الاختبارات الأولية.من جهتها، أوضحت صحيفة «آس» أن اللاعبين الخمسة كانوا يحملون الأجسام المضادة للفيروس، ما يعني أنهم كانوا مصابين رغم عدم ظهور الأعراض عليهم، وهم الآن مستعدون بشكل كامل لاستئناف المباريات.