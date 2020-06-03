أبرزها 5 تغييرات.. الفيفا يعتمد القواعد الجديدة في موسم 2020-2021



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، تفعيل القواعد الجديدة، بدءاً من موسم (2020-2021)، وفي البطولات التي قررت العودة مجدداً بعد توقف قرابة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن بينها رفع عدد التغييرات في المباراة إلى خمسة.

واتخذ المجلس هذه القرارات الجديدة بسبب التأثيرات التي طالت كرة القدم جراء تفشي فيروس كورونا في العالم، حيث أوضح أنه سمح بتطبيقها مباشرة «في البطولات التي قررت العودة في الفترة الحالية، وحتى في المباريات التي تلي أول يونيو 2020».

وأضاف بيان المجلس المنوط بوضع قواعد اللعبة «في 8 مايو 2020 الماضي، تم إدخال تعديل مؤقت على القانون 3، يسمح للبطولات الكبيرة بإعطاء فرقها خيار استخدام بحد أقصى 5 تغييرات، مع إعطاء كل فريق الحق في هذا الأمر على 3 مرات، فضلاً عن التغييرات التي تتم بين الشوطين».

كما أشار البيان إلى أن قواعد اللعبة في موسم 2020-2021 ستكون إجبارية حتى في المباريات الودية، والبطولات التي تبدأ من أول يونيو 2020.

وشدد «إلا أن البطولات التي بدأت قبل هذا التاريخ (مباريات التصفيات والبطولات المجمعة)، سيكون بإمكانها تطبيق هذه القواعد بحد أقصى، بداية المسابقة التالية».

ومن بين التعديلات الجديدة، توضيح مفهوم لمسة اليد، وإذا لمس المهاجم الكرة بيده بطريقة عفوية، ستكون هناك مخالفة فقط، إذا انتهت نفس اللعبة بهدف أو أدت إلى فرصة محققة.

وهناك تعديل آخر خاص بركلات الجزاء، في حالة مخالفة الحارس ومسدد الركلة لقواعد اللعبة في نفس الوقت، يعاقب اللاعب فقط، بينما تتم إعادة الركلة فقط في حال قيام الحارس بمخالفة واضحة للقواعد، وأثرت هذه المخالفة في دخول الكرة للمرمى.