«كارت أحمر».. تعليق ناري من أحمد موسى على أزمة حسام عاشور والنادي الأهلي

شن الإعلامي أحمد موسى هجوما حادا اللاعب حسام عاشور بعد أزمته مع النادي الأهلي، قائلا: حسام عاشور تطاول على الأهلى بعدما صنع له اسمه.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" : أنا لو كنت في بيت وسبته مينفعش أتكلم عنه إلا بكل خير حتى لو انا مشيت منه زعلان لأني بفهم في الأصول .. حسام عاشور قضى 16 عاما في النادي الأهلى وأصبح نجما عندما ذهب للأهلى.

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وأشار موسى إلى أن عاشور أخطأ في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأساء للأهلي، مؤكدا ان اللاعب كان من بين 3 اعترضوا على تخفيض العقد في عام 2011.

وأختتم "موسي" حديثه قائلا: حسام عاشور لم يجد نفسه خلال العامين الماضيين ، وكان يريد من النادي الأهلي أن يقيم تكريما له ولكن لم يحدث، مؤكدا أن النادي الأهلي أخرج الكارت الأحمر للكابتن حسام عاشور .