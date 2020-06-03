شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة : من يتحمل خسائر الأندية حال إلغاء الموسم الحالي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نادر شوقي المدير التنفيذي لنادي الجونة انه لا يملك رؤية بشأن المستقبل في حالة إلغاء الدوري أو استئناف الموسم الحالي، وأضاف في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة تايم سبورت والذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير انه لم يحدث تواصل بين اتحاد الكرة والجهات المعنية لبحث مصير النشاط، مشددا علي انه في حالة صدور قرار من اتحاد الكرة بإلغاء الموسم الحالي من الدوري ستكون هناك خسائر كبيرة للاندية متسائلا : من يتحمل خسائر الأندية في حالة إلغاء الدوري؟.

من ناحية أخري دخل مسئولو الجونة فى مفاوضات جادة مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى من اجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الساحلى بحارس مرمى خبرة فى ظل رغبة مسئولى النادى فى بناء فريق قوى قادر على مجابهة الفرق الكبرى فى الموسم المقبل والإبتعاد عن منطقة الهبوط مثلما حدث فى الموسم الحالى .

كان مسئولو الجونة نجحوا فى التعاقد مع عدد من لاعبى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق فى بداية الموسم الحالى مثل إسلام محارب وباسم على وعمرو بركات ومحمد ناجى جد وفى الموسم قبل الماضى ، إلا أنهم لم يحققوا النتائج المرجوة واستمر الفريق الساحلى فى الموسم الماضى بشق الأنفس فى الدورى .