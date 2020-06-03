شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة يرفض منح الأهلى درع الدورى حال الغاء المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض جمال حمزة لاعب الزمالك السابق، مقترح منح الأهلى لقب الدورى فى الموسم الحالى، حال اتخاذ قرار بعدم استكمال الموسم بسبب انتشار فيرس كورونا، موضحًا أن المارد الأحمر متصدر الجدول بفارق نقاط كبير، إلا إنه من الممكن أن يتغير الوضع فى حالة استئناف النشاط، وإنه من الأفضل فى حالة اتخاذ قرار بالإلغاء أن يعتبر الموسم كأن لم يكن.

وكشف حمزة عن المباريات التي كان يفضلها خلال مسيرته الرياضية، والفترة التى قضاها بقميص الزمالك والتى اقتربت من 20 عاما، موضحا أن مباريات الأهلي كلها كانت الأقرب والأفضل في مشواره.

وقال لاعب الزمالك السابق إن الفريق الأبيض يتميز عن الأهلي بالمهارة ويقل عنه في اللعب الجماعي، موضحا أن الفترة من 1999 وحتى 2004 أفضل فتراته الكروية مع الزمالك.

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وأضاف "حمزة" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت 2، "مباريات القمة أمام الأهلي هي المباريات الأفضل بالنسبة لي، والمباريات القوية هي التي تحدد اللاعب المميز"، وعن أزمة نادي القرن قال حمزة: "لحد دلوقتي مش فاهم معايير تتويج الأهلي بلقب نادي القرن".

كما تحدث جمال حمزة، عن تغيير التشكيل فى عهد تولى فاروق جعفر القيادة الفنية للزمالك، موضحًا أن التشكيل تغيير مرتين فى اتوبيس الفريق، بعد أن يتم الإعلان عنه فى المحاضرة، مشيرًا إلى إنه لا يعرف حتى الأن سبب تغيير التشكيل بهذه الطريقة.

وختم تصريحاته بأن الجيل الحالي للزمالك مكتمل وقادر على تحقيق انجازات قياسية.