شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 2/6/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 2/6/2020 العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " أن الزج باسم الزمالك الزمالك في بيان الأهلي يعتبر تحرش رياضي، وكتب مرتضي منصور علي صفحته الرسمية :بعد قيام مجلس إدارة الأهلي بالزج باسم نادي الزمالك العريق في بيانه، في جمل غير مفيدة ، وتشكل تحرش رياضى غير مقبول فإن الرد على هذه التفاهات سيكون من خلال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر برنامج زمالكاوي على شاشة قناة النادي الرسمية مساء اليوم لكشف كل الحقائق.. وإن عدتم عدنا. أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " أن الزج باسم الزمالك الزمالك في بيان الأهلي يعتبر تحرش رياضي، وكتب مرتضي منصور علي صفحته الرسمية : Advertisements ظهير الصفاقسي التونسي يعود لحسابات الزمالك بسبب رؤية كارتيرون عاد التونسي حمزة المثلثوى الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي للصورة مرة أخرى ضمن الترشيحات لصفقات الصيف المقبل لتدعيم صفوف الزمالك

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