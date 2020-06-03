سحر عبد الحق: اشتباه فى إصابة 3 موظفين جدد بالجبلاية بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية قد تعلن ظهر اليوم الأربعاء عن اكتشاف 3 إصابات جديدة بين موظفي الجبلاية بفيروس كورونا بسبب مخالطة الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة الذي أصيب بالفيروس موخرا.
وقالت عبد الحق في تصريحات لقناة اون تايم سبورت ، ان هناك أعراض ظهرت بقوة علي الموظفين الثلاثة وتم عمل مسحة لهم وننتظر النتيجة ظهر اليوم وسنعلن في حالة التأكد من إيجابية العينات.
كان اتحاد الكرة أعلن منذ أيام إصابة مديره الفني محمود سعد بفيروس كورونا بعد مخالطة مجموعة من المدربين المصريين العالقين في دولتي السعودية والامارات ، وتم نقله لاحد المستشفيات للخضوع لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا قبل أن يتماثل للشفاء .
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