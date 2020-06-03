شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق: اشتباه فى إصابة 3 موظفين جدد بالجبلاية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية قد تعلن ظهر اليوم الأربعاء عن اكتشاف 3 إصابات جديدة بين موظفي الجبلاية بفيروس كورونا بسبب مخالطة الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة الذي أصيب بالفيروس موخرا.

وقالت عبد الحق في تصريحات لقناة اون تايم سبورت ، ان هناك أعراض ظهرت بقوة علي الموظفين الثلاثة وتم عمل مسحة لهم وننتظر النتيجة ظهر اليوم وسنعلن في حالة التأكد من إيجابية العينات.

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