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اتحاد الكرة يعلن تحول مسحة كورونا لمحمود سعد من إيجابية إلي سلبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج ملعب اون عبر قناة اون تايم سبورت تحول مسحة كورونا الخاصة لمحمود سعد المدير الفني للاتحاد التي اجريت له منذ ساعات من إيجابية الي سلبية ، ليتأكد تحسن حالة المدير الفني علي أن يغادر المستشفي اليوم الاربعاء .

 

كان اتحاد الكرة أعلن منذ أيام إصابة مديره الفني محمود سعد بفيروس كورونا بعد مخالطة مجموعة من المدربين المصريين العالقين في دولتي والامارات ، وتم نقله لاحد المستشفيات للخضوع لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا قبل ان يتماثل للشفاء .

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من ناحية أخري ، أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسابقة كأس مصر سيتم استئنافها تحت أي ظروف ولن يتم الالغاء بعكس الحال بالنسبة للدوري، وذلك على الرغم توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

 

وقال الجنايني في تصريحات له : مسابقة كأس مصر ستستأنف تحت أي ظروف، و9 مباريات متبقية لا تمثل أزمة، رغم تزايد أعداد كورونا.. مضيفا : مازلنا ننتظر قرار الدولة بخصوص بطولة الدوري في منتصف يونيو الجاري، ولكن ما يميز الكأس أن عدد المباريات المتبقية قليل أما الدوري فهناك 147 مباراة لذا فإلغاء الدوري قد يكون واردا اما الغاء الكاس امر مستحيل.

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