شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سابق في الكاف : مصطفى فهمي اختار معايير نادي القرن بموافقة حياتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دكتور فيكن جيزمجيان، مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الإفريقي ، أنه لم يشارك في وضع معايير اختيار نادي القرن في افريقيا ، مشيراً إلي أن مصطفي مراد فهمي سكرتير الاتحاد السابق هو من حدد المعايير وقام بوضع النظام الخاص بالنقاط للأندية في افريقيا بعد استشارة عبده صالح الوحش المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم، مشدداً علي أنه لا يمكن أن يقوم مصطفى مراد فهمي بأي شيء بدون موافقة عيسى حياتو رئيس الكاف أو الإدارة التنفيذية للكاف وقتها

وقال دكتور فيكن جيزمجيان في تصريحات علي قناة الزمالك : "دوري كان تنظيمي إعلامي فقط ولم أتدخل في مسألة النقاط أو غيره"، مشيراً إلي أنه لم يتم اخطار الأندية بتصنيف الاتحاد الافريقي لاختيار نادي القرن ، وأضاف مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن الزمالك معذور في عدم الاعتراض على النظام الذي وضعه الاتحاد الافريقي لكرة القدم فيما يتعلق بلقب نادي القرن الافريقي لانه لم يتم إخطاره من الأساس بالنظام.