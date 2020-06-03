شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سابق في الكاف : مصطفى فهمي اختار معايير نادي القرن بموافقة حياتو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دكتور فيكن جيزمجيان، مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الإفريقي ، أنه لم يشارك في وضع معايير اختيار نادي القرن في افريقيا ، مشيراً إلي أن مصطفي مراد فهمي سكرتير الاتحاد السابق هو من حدد المعايير وقام بوضع النظام الخاص بالنقاط للأندية في افريقيا بعد استشارة عبده صالح الوحش المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم، مشدداً علي أنه لا يمكن أن يقوم مصطفى مراد فهمي بأي شيء بدون موافقة عيسى حياتو رئيس الكاف أو الإدارة التنفيذية للكاف وقتها
وأوضح فيكن ، ثلاث جهات فقط هي من قامت اختيار لقب القرن وهم الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء والفيفا و الكاف ، مؤكداً أن الاتحاد الأوربي رفض اختيار نادي القرن .
وتابع "الفيفا عندما قرر اختيار نادي القرن في العالم عن طريق اللجوء إلى التصويت بعد مناقشات طويلة بسبب الاختلافات في الآراء حول النظام"، مضيفاً "الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء اختار الزمالك نادي القرن وبعدها بشهر وضعوا نظام جديد واختاروا فريق كوتوكو الغاني".
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