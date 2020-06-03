شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يعلن انضمام أحمد عفيفي وإسماعيل يوسف لقناة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن انضمام الإعلامي أحمد عفيفي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة بشكل رسمي إلى قناة الزمالك، وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك "عفيفي سيقدم يومان لبرنامج زملكاوي ويوم لأحمد جمال و3 أيام لخالد الغندور وأنا سأقدم حلقة الجمعة"، وتابع "طارق يحيي سيعود إلى عمله كمحلل بشكل طبيعي".

وأضاف مرتضي منصور ، أنه وصل لنا الحكم حيثيات الحكم الخاصة بالتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق واللاعب قدم أكاذيب في شكواه وسنرد عليه بمستندات مهمة.

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وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " أن الزج باسم الزمالك الزمالك في بيان الأهلي يعتبر تحرش رياضي، وكتب مرتضي منصور علي صفحته الرسمية :

بعد قيام مجلس إدارة الأهلي بالزج باسم نادي الزمالك العريق في بيانه، في جمل غير مفيدة ، وتشكل تحرش رياضى غير مقبول فإن الرد على هذه التفاهات سيكون من خلال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر برنامج زمالكاوي على شاشة قناة النادي الرسمية مساء اليوم لكشف كل الحقائق.. وإن عدتم عدنا.

تقابل الأهلي والزمالك مجددا اليوم في صراع جديد رسميا ، خارج ملعب الكرة، بعدما أصدر الأهلي بيانا منذ قليل يؤكد فيه رفع دعوي قضائية من جانب النادي الأهلي علي نادي الزمالك بشأن انتهاك حقوق النادى الفكرية، وجاء نص المذكرة كالتالى: النادى الأهلى هو نادى القرن وفق ما أقره الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) وأخطر به النادى فى حينه، وأن الاتحاد الأفريقى لا يفوته مناسبة إلا وكرر فيها أن النادى الأهلى هو نادى القرن، وآخرها التهنئة التى نشرها كل من الاتحاد الدولى والاتحاد الأفريقى على موقع كل منهما، مهنئين فيها النادى الأهلى على مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادى القرن، وعليه سيتقدم الأهلي ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.