شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي: تلقيت وعود بالانضمام لمنتخب نيجيريا والأهلي ليس أقل من أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أي لاعب كرة قدم يحلم بتمثيل منتخب بلده واللعب بقميصه ، وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "أؤمن أن الوقت لما يأتي بعد، ولكن عندي إيمان تام بانضمامي قريبًا، فسني ما زال صغيرًا، وفي الوقت الحالي منتخب نيجيريا قوي للغاية ويتميز بامتلاكه عناصر من الشباب صغار السن".

وتابع: "النادي الأهلي من أكبر الأندية حول العالم والجميع يعرف ذلك، ولا أعتقد أن عدم انضمامي لمنتخب نيجيريا لا يرتبط بتواجدي في أوروبا واستمراري في صفوف الأهلي".

وأتم: "اعتقد أن عدم انضمامي بسبب أن مدرب المنتخب النيجيري، مدرب جديد، وأتمنى الإنضمام في الوقت المقبل" وقال جونيور أجايي، إنه تلقى بعض الاتصالات والرسائل من قبل مسئولي منتخب بلاده وأكد أجايي": "قريبا جدًا سأنضم للمنتخب الوطني، وأنا أتدرب بشكل قوي لأكون جاهزًا في أي وقت، وأنا في انتظار تلك الفرصة".

وتابع: "عدم تواجدي في أوروبا ليس له علاقة بتواجدي في المنتخب، ولا أفكر في الرحيل عن الأهلي، فمن المكن أن رحل إلى أوروبا ولا أنضم أيضًا للمنتخب، والدليل على ذلك أن (جوليوس أجاهوا) كان محترف الدوري التونسي ولعب كثيرًا مع المنتخب النيجيري.

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وأتم: "منتخب نيجيريا يضم مجموعة من الشباب وانتظروا النسور في كأس الأمم الإفريقية المقبلة فهم يأدون بشكل جيد" وأوضح اللاعب النيجيري إنه لم يستطيع مساندة منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية بسبب تواجده في معسكر النادي الأهلي في إسبانيا للتحضير للموسم الجديد.

وأكد أجايي "قمت بزيارة المنتخب فور العودة من إسبانيا في فندق إقامتهم بالقاهرة، وفرحت كثيرًا بعدما أكدوا لي حبهم الشديد لمصر وشعبها والمزارات السياحية"، وتابع: "لدي علاقات طيبة جدا بمعظم اللاعبين في المنتخب النجيريا، مثل جون أوبي ميكل، وإيتيبو، وأيضًا جون أوجو، بسبب تواجدنا في معسكر منتخب نيجيريا في الأولمبياد الأخيرة".

وأشار: "كنت أشجهعم دائما خلال وجودي مع الأهلي في معسكر الإعداد بإسبانيا، وكنت أتمنى أن يفوزا بالبطولة، ولكن هذه هي المشيئة الإلهية".