شكرا لقرائتكم خبر عن ضد التيار ..هانى سعيد ينفي تصريحات زيزو بشأن توقيع بيراميدز مع إكرامى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز، جدلاً واسعًا بسبب شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ففى الوقت الذى أعلن فيه عبد العزيز عبد الشافى المستشار الفنى للفريق السماوى إنه تم الحصول على توقيع إكرامى ليصبح لاعبًا فى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل، خرج هانى سعيد بتصريحات منافية لتثير أزمة داخل النادى.

هانى سعيد تعمد نفى المستشار الفنى للفريق، حيث قال زيزو فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت": "شريف إكرامي وقع عقود انتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل"، موضحا أن انتقال لاعب من الاهلي الى بيراميدز كان يمثل أزمة في السابق مثلما حدث مع عبد الله السعيد ولكن في الموسم الحالي كل شئ أصبح جيدًا، وهناك حرية في الانتقالات بين الناديين و خلال موسمين قادمين لو استمر بيراميدز على نفس المنوال سيكون مكانه على منصات التتويج.

بعدها قال هانى فى تصريحات تليفزيونية، إن النادي لم يتعاقد مع شريف إكرامي بشكل رسمي، وحتى الآن لا يوجد أي تعاقد رسمي تم بين بيراميدز وشريف إكرامي، موضحًا أن تصريح عبد العزيز عبد الشافي فهم بشكل خاطئ ولم يكن القصد توقيع الحارس، ومشددا على أن النادي لا يجد أزمة في إعلان تعاقده مع أي لاعب حصل بالفعل على توقيعه مثلما حدث مع أحمد فتحي الذي تعاقد معه بيراميدز وأعلن ذلك عبر قنواته الرسمية.

Advertisements

عاد سعيد ليؤكد على أن إكرامي حارس رائع وإضافة هائلة لأي فريق ولكن ليست هناك أي خطوة للتوقيع معه ليتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي رغم أنه أصبح لاعبًا حرًا بإعلانه الرحيل النهائي والنادي حال تعاقد مع لاعب سيعلن عنه بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية.

ورغم أن عد من المصادر أعلنت تعاقد إكرامى مع بيراميدز، وقام أحمد الشناوى حارس الفريق السماوى بالترحيب بالحارس الجديد بنشر صورتهم على صفحته على انستجرام، وتأكيد "زيزو" على اتمام الصفقة، إلا أن هانى سعيد فضل أن يسير عكس التيار.