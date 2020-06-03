شكرا لقرائتكم خبر عن " شطة " عن أزمة القرن : كنت أتمنى أن يتقدم الأهلي بشكوى منذ فترة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبدالمنعم شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي "كاف"، أن الأهلي ليس طرف فى أزمة الزمالك المتعلقة بنادى القرن و رغم مرور 20 عاماً على تتويج الأهلى بجائزة نادى القرن لا يزال الزمالك يرفض الاعتراف، بل ذهب أبعد من ذلك بكثير ويستعد لتقديم شكوى رسمية فى المحكمة الرياضية للتشكيك في أحقية المارد الأحمر في التتويج باللقب .

وأوضح "شطة" خلال تصريحات تلفزيوينة قائلاً " كنت أتمنى منذ فترة طويلة أن يتقدم الأهلى بشكوي لحفظ حقوقه فى نادى القرن مثلما فعل اليوم، وهذا فى النهاية لقب شرفي بسبب بطولاته القارية و الزمالك تعدى على حقوق النادى الأهلي، والقلعة الحمراء ليس طرف مطلقا فى هذه الأزمة، ويجب على مسؤولي الزمالك أن يلجأوا إلى الاتحاد الأفريقي".

وجاء نص المذكرة كالتالى: النادى الأهلى هو نادى القرن وفق ما أقره الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) وأخطر به النادى فى حينه، وأن الاتحاد الأفريقى لا يفوته مناسبة إلا وكرر فيها أن النادى الأهلى هو نادى القرن، وآخرها التهنئة التى نشرها كل من الاتحاد الدولى والاتحاد الأفريقى على موقع كل منهما، مهنئين فيها النادى الأهلى على مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادى القرن.

وعليه قام النادى بإضافة هذا اللقب إلى شعاره، وتم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويقوم النادى بتسويقه واستثماره ضمن عقود رعايته واستثماراته.

وعليه فإن أى محاولة لوصف نادٍ آخر لنفسه بأنه نادى القرن، فضلاً عن أنه يمثل تحديًا لقرارات الاتحادات المعنية، فإنه يمثل جريمة تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية للنادى الأهلى، وهى من الجرائم التى نص عليها فى قانون حماية الملكية الفكرية سالف البيان تستوجب معاقبة مرتكبيها.

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وأن النادى الأهلىي ودون الدخول فى مهاترات لا طائل من ورائها سوى تأجيج مشاعر الجماهير، لن يسمح بالتعدى على لقبه الذى يعتبر جزءًا من شعاره تحت أي ظرف، وسيلجأ إلى كل الطرق القانونية المشروعة المقررة قانونًا للحفاظ على حقوقه، ولردع كل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق النادي، وعليه فإن اللجنة القانونية توصي باتخاذ الإجراءات التالية:



1– التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي، باعتبار أنه المسئول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

2- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

3– إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

وأخيرًا فإن النادى لن يتوانى أو يتهاون فى الحفاظ على حق من حقوقه الثابتة، وسيقوم باتخاذ أي إجراءات أخرى لازمة للحفاظ على هذه الحقوق.. ويحذر من اشتعال الفتنة الجماهيرية في الشارع الرياضي نتيجة التصرفات غير المسئولة.