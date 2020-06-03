شكرا لقرائتكم خبر عن أجاي عن رحيل أزارو: قد يتعاقد برشلونة مع مدرب ويطلب رحيل ميسي! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النيجيري جونيور أجايي، لاعب الاهلي إن المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي، من نوعية اللاعبين التي تحب المشاركة أساسيا وتستاء من الجلوس احتياطيا لفترات طويلة ، وأكد أجايي في تصريحات تلفزيونية : "كل لاعب يشعر بالضيق من عدم اللعب، وهو اتخذ قرار بالرحيل عن صفوف الأهلي ليخوض تجربة جديدة مع الاتفاق السعودي"

وعن أزمه أزارو مع رينيه فايلر المدير الفني للاهلي أوضح أجايي: "لا أعتقد أن رحيل أزارو عن الأهلي بسبب سوء تفاهم أو بسبب عدم إحرازه، فهو كان هداف الدورب المصري بالإضافة إلى تسجيله عدد من الأهداف قبل الرحيل".

وتابع: "ميسي و رونالدو يهدران الفرص لذلك لا أعتقد رحيل أزارو بسبب تلك الظاهرة خاصة أنه سجل الكثير من الأهداف"، وأتم: "من الممكن أن يتعاقد نادي برشلونة مع أحد المدربين ويبلغهم بعدم رغبته في ميسي وعدم قناعته بمستواه، وأنه يرغب في التعاقد مع لاعب أخر، فهذه هي كرة القدم، ورحيل أزارو عن الأهلي لا يعني أنه مهاجم سيئ".

ويرى جناح الأهلي إن السنغالي آليو بادجي، مهاجم الأهلي، لاعب جيد وسيكون إضافة قوية لصفوف الفريق في الفترة المقبلة ، مؤكداً : "بادجي لاعب جيد، صغير في السن، ولكنه يحتاج بعض الوقت للتأقلم مع الأوضاع والنجاح مع الفريق، ليس التأقلم فقط في الملعب مع اللاعبين ولكن التأقلم على المعيشة في مصر".

وأضاف: "منذ انضمام بادجي للأهلي وهو يلعب بشكل جيد، واتذكر مستواه في لقاء صن داونز لعب مباراة جيدة، رغم إضاعة فرصة سهلة ولكن هذه هي كرة القدم، الجميع يضيع".

وتابع: "متأكد أن بادجي سيكون واحد من أفضل المهاجمين في الدوري المصري ولكن مع مرور الوقت، وأتمنى أن تدعمه الجماهير في الآونة الأخيرة ليستطيع تحقيق نجاحات في صفوف الفريق الأحمر، وفي النهاية أؤكد على أنه سينجح وسيقنع الجميع بقدراته".

وقال جونيور أجايي إنه لا يلجأ نهائيًا للرد على انتقادات الجماهير عبر السوشيال ميديا، ولا يميل إلى نظيرة إقناع الجماهير بقدراته من خلال السوشيال ميديا.

وأكد أجايي : "إذا كنت متابعًا لحسابي على إنستجرام، فلا انشر أي هدف لي أو أي لقطة من التدريبات لإقناع الجماهير بقدراتي أو للرد على الانتقادات التي يتم توجيهها لي في بعض الأحيان".، وتابع: "عندما ينتقدني أي مشجع لا أرد عليه على السوشيال ميديا سوء برسالة أو بفيديو لهدف، ولكن أرد عليه من خلال التدرب بشكل قوي والظهور بشكل جيد في المبارايات".

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وأتم: "لا استقبل الانتقادات من منطلق شخصي ولكن اتقبلها وأحاول تصحيح تلك الاخطاء من أجل إرضاء الجماهير التي تدعمنا دائمًا".

وقال جونيور أجايي، إن الأنجولي جيرالدو دي كوستا، جناج الفريق الأحمر، هو أقرب لاعب له في الفريق وأكد ": "كان علي معلول الاقرب لي في بداية انتقالي للأهلي، ولكن الآن أصبح جيرالدو هو الأقرب لي فهو لاعب ودود وشخصية طيبة للغاية، ودائمًا ساندني وتحدثنا مع بعض كثيرًا في تلك الأيام التي لم نكن نشارك فيها بتشكيل الأهلي.

وتابع: "كما لي علاقة طيبة مع ناصر ماهر الذي يلعب الآن في صفوف نادي سموحة بالإضافة إلى صلاح محسن مهاجم الفريق الذي رحل إلى سموحة أيضًا في وقت قريب".

وعن أكثر لاعب يداعبه في تدريبات ومباريات الأهلي، أوضح أجايي: "في البداية كان سعد سمير كثير الهزار معي ولكن بعد إصابته فترات طويلة، أصبح عمرو السولية، دائمًا بيهزر معي في التدريبات وفي بعض الأحيان بالمباريات، وعندما نكون في حالة تعادل أو خسارة أحاول مداعبته لإخراجه من حالة الحزن، فهو بالنسبة لي لاعب جيد".

وقال أجايي، إن عدد كبير من اللاعبين في الدوري المصري يظهرون بشكل متميز، فعندما أشاهد المباريات في التلفزيون أرى أن هناك لاعبين مميزن ، وأكد أجايي هناك أكثر من لاعب سواء في فريقي بالإضافة في الزمالك وبيراميدز".

وبسؤاله عن الأفضل بالأسماء من وجهة نظره، أجاب: "حسام عاشور ووليد سليمان، بالإضافة إلى شيكابالا فهو لاعب جيد للغاية ونتحدث كثيرًا في بعض الأحيان، وعبدالله السعيد".

وقال الجناج النيجيري في صفوف الاهلي إنه يتحدث مع أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق ومحمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، دائمًا على إنستجرام" ، وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "عندما أقدم مباريات جيدة، يراسلني شيكابالا برسالة مباركة كما أنا أفعل ذلك أيضًا، وأمتلك علاقات طيبة مع أكثر من لاعب أخر خارج الأهلي".

وتابع: "بعد مباراة السوبر الأخير في الإمارات، أرسل لي شيكابالا رسالة وقال لي حظًا موفقًا، وقمت بالرد على رسالته بالمباركة على الفوز، فهناك علاقة طيبة بيننا، وكرة القدم عبارة عن صداقة وروح رياضية".